Homem agride esposa que segurava a filha no colo

A Polícia Militar (PM) atendeu uma a ocorrência de violência doméstica ontem (15), em São João do Ivaí, na Rua Luiz Sebastião Rodrigues, no Jardim Santa Terezinha.

De acordo com os policiais, a mulher estava na casa da avó, quando o marido apareceu no local e provocou uma discussão, exigindo que a mesma fosse para casa.

A esposa então obedeceu ao pedido, mas contou aos policiais que chegando a residência, o autor pegou a vítima pelos cabelos e a arremessou no chão, que posteriormente saiu correndo novamente para a casa da avó, deixando sua filha com o autor.

Cerca de meia hora depois, o agressor foi até o local com a filha do casal no colo, e pediu para que a vítima segurasse a criança. Assim que a mãe pegou a filha, o homem desferiu vários socos na cabeça da vítima e jogando um celular com força em sua direção, atingindo a cabeça da mulher.

Com a chegada a PM, o casal foi levado para a delegacia para que os fatos fossem apurados.