Homem é atropelado em Califórnia e condutor foge sem prestar socorro

Um homem foi atropelado ontem a noite (15), em Califórnia, no perímetro urbano da BR 376. O condutor fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com o boletim da polícia militar, a equipe que realizava patrulhamento durante a festa da cidade recebeu a informação que havia uma pessoa atropelada na rodovia. Ao chegar no local, uma ambulância do município já estava no local realizando o atendimento da vítima, que apresentava ferimentos na cabeça. Uma testemunha do atropelamento relatou que a vítima estaria atravessando a rodovia, quando foi atingida por um veículo Fiat Strada de cor prata, que seguia sentido Apucarana a Califórnia.



Mais tarde, a equipe policial recebeu uma informação de que no residencial Emílio Bovo, havia um veículo com as características descritas pelas testemunhas do atropelamento, e que este estaria com o para-brisas quebrado.



Chegando no local, a moradora da casa confirmou que havia realmente atropelado a vítima, e que não teria parado para prestar socorro porque os pais idosos teriam passado mal de nervoso com a situação.



Já no destacamento, a mulher revelou que estava assumindo a culpa para proteger o pai, que na verdade era quem dirigia o veículo. Ele foi chamado até o local e realizou o teste do etilômetro, que comprovou que ele não havia ingerido bebida alcoólica.



Ambos foram encaminhados para a delegacia de Marilândia do Sul para prestar esclarecimentos.



A vítima do atropelamento foi encaminhada ao Hospital da Providência em Apucarana.