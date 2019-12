Mulher é agredida pelo ex com golpe de capacete em Arapuã

Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro e a namorada dele na Rua Projetada em Arapuã. Conforme boletim de ocorrência o casal agrediu a vítima, inclusive, com golpes de capacete. A agressão aconteceu por volta das 19 horas de ontem (15).

De acordo com a PM, a mulher compareceu ao destacamento policial relatando que o ex-convivente e a namorada dele, uma adolescente, a agrediram com um capacete desferindo um golpe na cabeça, além de empurrões e tentativa de enforcamento com as mãos.

Diante dos fatos a equipe deslocou até o endereço da ocorrência e encaminhou os suspeitos à 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã para as providencias cabíveis. A mulher apresentava uma lesão (inchaço) na testa, além de diversos arranhões no pescoço e braços.



O Conselho Tutelar de Arapuã também foi acionado para dar encaminhamento a adolescente e aos filhos da vítima. Enquanto os policias a confeccionavam o boletim de ocorrência, o ex-convivente apresentou comportamento exaltado, batendo a própria cabeça contra a parede.