Agência do Sicredi de São João do Ivaí é alvo de tentativa de furto  

A agência do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) de São João do Ivaí sofreu uma tentativa de furto na madrugada de ontem (15). Bandidos fizeram buraco na parede e o cofre foi encontrado com algumas placas de aço soldadas. O servidor da agência também foi danificado.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada na noite de domingo, para averiguar falta de comunicação com o sistema de segurança da cooperativa. Os policiais entraram na agência e constataram um buraco na parede na sala do servidor que ficou todo danificado, também foi encontrado vários locais revirados, e o cofre com algumas placas de aço soldadas.

Durante a varredura externa o policiais notaram as pegadas dos bandidos no fundo da agência, o qual é um terreno baldio com alta vegetação e pouca iluminação. A gerente geral da agência relatou que nada foi levado, apenas o servidor ficou danificado. Os envolvidos foram orientados e confeccionado o presente boletim de ocorrência para providência.