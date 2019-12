Homem de 45 anos é morto a facadas durante festa 

Um homem foi morto a facadas na noite de ontem (14), durante uma festa na Praça da Igreja, em Ribeirão Bonito, distrito de Grandes Rios. O suspeito do crime fugiu e ainda não foi preso.

Conforme o Boletim de Ocorrência da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), testemunhas contaram à polícia que a vítima José de Oliveira Santos, de 45 anos, conhecido como Zé Cascavel, se desentendeu e entrou e vias de fatos com o autor das facadas, que é conhecido no meio policial por prática de outros crimes.

De posse das informações, a PM foi até a casa do autor das facadas e encontrou somente a mulher do suspeito. Ela relatou que após o convivente cometer o crime com uma faca de cozinha estilo peixeira foi até residência deixou o carro, um Peugeot, pegou algumas coisas e saiu a pé com a faca na mão, tomando rumo ignorado. A equipe constatou que no interior do veículo havia sangue em vários pontos.