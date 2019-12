Homem é preso em Faxinal após romper tornozeleira eletrônica

Um rapaz foi preso pela Polícia Militar (PM) de Faxinal após romper a tornozeleira eletrônica, descumprindo uma medida Judicial, ontem (14), por volta das 13 horas. O suspeito foi localizado pela polícia na Rua Ismael Pinto Siqueira.

Conforme informações da PM, a equipe de serviço acionada através do celular da viatura fora informando que um elemento entrou na rodoviária do Município de Faxinal, solicitando uma faca. Não sendo atendido ele entrou no banheiro e rompeu a tornozeleira eletrônica, rasgou a calça e saiu correndo tomando rumo ignorado.

Com as características do suspeito, repassadas por pessoas que se encontravam na rodoviária, o homem foi localizado e encaminhado para a 53ª Delegacia Regional de Polícia.