Prefeitura de Ivaiporã realiza Parada de Natal

A Prefeitura de Ivaiporã, por intermédio do Departamento de Assistência Social, realizou a Parada de Natal, com apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, envolvendo mais de 300 crianças e adolescentes projetos sociais: Casa da Vivência, Centro da Juventude e Renascer.

O evento aconteceu, na sexta-feira, dia 13 de dezembro, envolvendo alas com crianças e adolescentes, que desfilaram entre a Rua Bandeirantes e Avenida Souza Naves – encerrando em frente à Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Ivaiporã (Acisi), onde se apresentaram crianças, adolescentes e idosos atendidos pelos projetos sociais da Prefeitura de Ivaiporã – Projeto Renascer, Casa de Vivência, Centro da Juventude e Grupo de Convivência da Melhor Idade.

O prefeito Miguel Amaral agradeceu à população por valorizar as ações sociais, parabenizou a união dos servidores do Departamento Municipal de Assistência Social, reconheceu o talento das crianças, adolescentes e idosos pela magia do Natal nas ruas de Ivaiporã e citou a parceria com a Acisi.

A diretora do Departamento Municipal de Assistência Social, Gertrudes Bernardy, também se dirigiu de forma especial aos colegas de trabalho pelo resultado do empenho apresentado nas ruas centrais e na Acisi, bem como à população por valorizar o empenho das crianças e aos empresários que contribuíram em benefício do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tornando possível a realização da Parada de Natal.

Gertrudes Bernardy também reconheceu a grande parceria estabelecida com a Acisi – agradecendo ao presidente Mauro Merigue pela confiança nos projetos sociais.

“Parabenizo o prefeito Miguel Amaral, diretora do Departamento Municipal de Assistência Social de Ivaiporã, Gertrudes Bernardy, e as equipes que se empenharam na realização da Parada de Natal. Estou muito feliz com a presença da população, porque Natal é época de confraternização e amizades. As crianças, adolescentes e idosos irão guardar uma boa recordação das apresentações em Ivaiporã”, declarou Mauro Merigue.

A Parada de Natal, idealizada pelo diretor artístico Dionata Rodrigues – com coreografias do professor Anderson Rios, incluiu alas de duendes, árvores de Natal humanas, personagens natalinos, luzes e enfeites, Rainha Elsa de Arendelle e muita neve. O percurso contou com apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.