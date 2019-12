Prefeitura de Rio Bom promove jantar de confraternização ao funcionalismo público

Para coroar mais um ano de trabalho, a Prefeitura Municipal de Rio Bom realizou, na noite dessa quinta-feira (12), o jantar de confraternização dos servidores públicos municipais, com um delicioso jantar, show ao vivo com a dupla Guilherme e Gabriel, meninos da casa e uma infinidade de brindes, doadas pelo setor comercial e industrial local e da região.



O evento reuniu cerca de 600 pessoas, entre servidores e seus familiares, secretários municipais e políticos, como o prefeito Ene Benedito Gonçalves (PSB), o vice “Frazinho” (MDB), o deputado estadual Tiago Amaral (PSB), seu assessor Ananias e o assessor “Grilo”, do deputado federal Sérgio Souza (MDB).

Durante o evento, foram elencadas obras e ações realizadas pela prefeitura no ano corrente em todos os setores. “Nós da administração estamos muito contentes por mais um ano de muito trabalho para a população de Rio Bom. Juntamente com a nossa equipe de servidores, pudemos contribuir muito para o progresso do nosso município. Sem eles, esse progresso seria impossível. Esse momento, é para agradecermos ao funcionalismo pela dedicação e confraternizarmos todos juntos”, destaca o prefeito Ene.

O prefeito ainda ressaltou a presença do deputado Tiago Amaral (PSB) e dos assessores parlamentares. “É uma satisfação imensa, em traze-los aqui, para confraternizarem conosco e prestar contas a nós pela grande quantidade de recursos que eles nos destinaram”, ressalta.

A festividade marca também o pagamento do 13º salário a todos os servidores. Para o prefeito, o município vive um “milagre econômico”, por conseguir deixar as contas em dia, os salários pagos, em meio à suposta crise político-econômica em que o país enfrenta. “A nossa gestão tem sido marcada, desde o começo, com a instabilidade financeira que assola o país. Mas graças a Deus, conseguimos honrar com os nossos compromissos, sobretudo com o pagamento em dia dos salários dos servidores. Que o ano que vem seja ainda melhor”, salienta.