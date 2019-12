PRF e Exército recuperam caminhonete roubada em Maringá

Em ação conjunta a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Exército Brasileiro recuperaram na madrugada deste sábado (14) em Guaíra, região oeste do Paraná, uma caminhonete Toyota Hilux roubada em Maringá-PR.

Por volta das 3h em fiscalização BR-163, os agentes da PRF e do Exército desconfiaram do veículo que seguia para a fronteira com o Paraguai e realizaram a abordagem.

O condutor de 16 anos de idade, por ser menor, não possuía documentação de habilitação. Ele afirmou que este seria o quinto veículo que atravessava para o Paraguai. Ele foi apreendido e responderá pelo ato infracional.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Guaíra.