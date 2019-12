Rio Bom paga 13º integral e anuncia folha de dezembro

O prefeito de Rio Bom, Ene Benedito Gonçalves (PSB), liberou nesta quinta-feira (12) o 13º salário integral aos cerca de 240 funcionários municipais. Ao mesmo tempo, ele anunciou que os salários de dezembro serão depositados até o final deste mês, provavelmente no dia 30 ou 31.

O montante do 13º salário integral soma em torno de R$ 545 mil líquidos que estão sendo injetados na economia do município nesta semana. Já a folha de dezembro será um pouco maior, em torno de R$ 570 mil. Juntas as folhas salariais equivalem em torno de R$ 1,1 milhão.

“Graças a Deus e ao empenho de toda nossa equipe, estamos encerrando o ano com todas as contas em dia”, afirma o prefeito Ene Benedito Gonçalves, acrescentando que “a administração municipal tem caminhado todo este ano de 2019 com os pés no chão”.

Para chegar a esta situação positiva, o prefeito observa que, desde o primeiro ano de mandato tem adotado algumas medidas drásticas, porém obedecendo aos preceitos legais. No caso do quadro de pessoal, nenhum servidor foi contratado sem necessidade. Do mesmo modo, a administração municipal tem adotado cautela no preenchimento das demandas. “O que temos feito é controlar o valor da folha de pagamento de modo a não comprometer o limite de gastos”, completa. Entre as medidas adotadas, o prefeito cita que desde o início do mandato não tem reposto no quadro de pessoal servidores que se aposentaram ou que deixaram a função por morte ou outro motivo. “Quando sai um servidor, não colocamos ninguém no lugar”, afirma.

A Prefeitura de Rio Bom estará funcionando normalmente até o próximo dia 27. Depois fecha as portas para o recesso de final e início de ano, devendo retomar os trabalhos no dia 6 de janeiro.