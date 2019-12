TCE-PR aprova contas de 2018 de Jandaia do Sul

Em sessão Plenária realizada no dia 26 de novembro, a 2ª Turma Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná(TCE-PR) deu parecer prévio pela regularidade, sem mressalvas, da prestação de contas do exercício 2018 do prefeito Benedito José Púpio (PSC), o Ditão Púpio, de Jandaia do Sul. A Corte seguiu o voto favorável do relator conselheiro Ivens Linhares, após análise do Ministério Público de Contas. Prefeito Ditão Púpio se manifestou satisfeito com a aprovação das suas contas por parte do TCE- PR “Isso significa que a administração encontra-se em perfeita regularidade, e que com nosso mandado Jandaia do Sul está no caminho correto de fazer as coisas sempre dentro da lei”, acrescentando que, de sua parte e de toda a equipe, um bom trabalho vem sendo feito, sobretudo dom transparência e honestidade.

O prefeito Ditão Púpio frisa ainda que toda equipe administrativa tem se emprenhado para contribuir para que a gestão municipal caminhe pela honestidade, eficiência e zelo com o dinheiro público.