Presidente do Cisvir destaca importância da ampliação da sede própria

O presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), prefeito Aquiles Takeda Filho (PSD), de Marilândia do Sul, está confiante na possibilidade de o consórcio melhorar cada vez mais o atendimento que vem prestando à população da região. Segundo ele, com a ampliação da sua sede em Apucarana será possível atender ao um número maior de pacientes e dar mais conforto e comodidade àqueles que procuram por seus serviços.

Na última quarta-feira, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, o governador Ratinho Junior (PSD) e o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, autorizaram a liberação de R$ 3,5 milhões ao Cisvir para ampliação do seu espaço físico. São mais 1,2 mil metros quadrados de área a ser construída, a qual será destinada à instalação de doze consultórios médicos, sete consultórios odontológicos, além de alas de recepção e de espera para os pacientes, sala dos funcionários, refeitório e mais banheiros.

O Cisvir é composto por 18 municípios da região de Apucarana, abrangendo uma população de 400 mil habitantes. O consórcio disponibiliza atendimento médico especializado em diferentes áreas e odontológico, além de exames clínicos e outros procedimentos de saúde. A média de atendimento é em torno de mil pacientes por dia.

Em visita à redação da Tribuna, nesta sexta-feira (13), Aquiles Takeda lembrou que desde quando assumiu a presidência do Cisvir, em 2017, já tinha como plano, juntamente com demais prefeitos dos municípios consorciados, de ampliar a sua sede. Ele observa que no decorrer dos anos o prédio do Cisvir ficou pequeno para atender à crescente demanda de pacientes e dos serviços prestados. “Para isso, tínhamos que preparar os projetos e correr atrás de recursos nas esferas estadual e federal”, afirma. “Agora tivemos a sorte de ter o Beto Preto como secretário estadual da Saúde para liberar este dinheiro para o Cisvir”, disse Takeda, agradecendo ao secretário Beto Preto, ao governador Ratinho Junior (PSD) e ao prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PDT), que junto com sua equipe técnica e de engenharia elaborou os projetos para execução da obra.

Na semana passada, o consórcio também foi contemplado com novos equipamentos, adquiridos com uma verba federal no valor de R$ 1 milhão, proveniente de emenda parlamentar da deputada Luísa Canziani (PTB).



PLANEJAMENTO

Sobre a administração municipal de Marilândia do Sul, o prefeito Aquiles Takeda assegura que tudo que foi planejado está sendo executado. Ele assinala que sua gestão não faz obras sem planejamento. “Todo projeto é bem estudado conforme a demanda do município e sempre ouvindo a população”, afirma o prefeito, que implantou uma gestão participativa em que a comunidade pode dar sua opinião a respeito de suas prioridades em reuniões ou através das redes sociais.

Takeda assinala que sua gestão está bem preparada para o último ano de mandato e acredita que o governo federal terá condições de auxiliar mais os municípios. Ele observa que a troca de presidente da República após os prefeitos terem cumprido apenas dois anos de mandato sempre aumenta as dificuldades dos municípios, o que não deve acontecer em 2020. “Como temos uma administração bem planejada, esperamos um ano promissor em 2020”, acredita.