Estudantes da rede municipal de Marilândia do Sul participam de formatura

Nesta semana 235 alunos de Marilândia do Sul viveram um momento especial, que marca o início de uma nova fase na vida de cada um deles. Na terça-feira 120 alunos dos CMEI’s Paraíso, Duque de Caxias e Nova Amoreira se formaram, na quinta-feira foi a vez de 115 alunos do ensino fundamental I colarem grau. As cerimônias foram realizadas no Salão Paroquial e contaram com a presença de pais, professores e autoridades municipais.

A Secretaria de Educação decidiu neste ano fazer apenas uma cerimônia para cada etapa de formação, diferente dos outros anos onde as escolas dos distritos faziam um evento separado. Durante a formatura os alunos da educação infantil fizeram apresentações que deixaram a noite ainda mais bonita.

Durante um dos eventos o prefeito Aquiles Takeda usou o discurso para lembrar de algumas conquistas da Educação em 2019. “ Ver todos os alunos recebendo uniformes vez na história foi uma grande vitória, assim como a nova sede da Secretaria de Educação e o nosso resultado no IDEB que foi o melhor entre as cidades vizinhas, tudo isso nos enche de orgulho”, comenta.

O prefeito também anunciou durante a festa que garantiu o investimento de R$ 600 mil na reforma da Escola Municipal Ângelo Muller Filho já no começo de 2020. Nas próximas semanas a prefeitura deve anunciar os detalhes sobre a reforma que será feita no prédio.