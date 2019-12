Prefeitura de Marilândia do Sul conserta ponte do Carquejo

Quem mora na região rural, ou mesmo costuma visitar os bairros que ficam fora da área urbana da cidade, sabe que uma ponte estragada traz muitos transtornos. Esse foi exatamente o problema enfrentado pela comunidade do Carquejo, em Marilândia do Sul, após o principal acesso ser danificado esta semana pela passagem de um caminhão com excesso de peso.

A principal ponte, que fica logo na entrada do conhecido Bairro do Carquejo, teve a estrutura danificada depois da passagem de um veículo pesado. Alguns moradores tiveram até que rodar vários quilômetros a mais para chegar ou sair da localidade, porém, os desvios foram utilizados durante pouco tempo. O trabalho para a retirada da ponte antiga e a colocação de uma nova estrutura durou cerca de 24 horas.



Para o secretário de Obras, Marcos Couto, o resultado se deve a estrutura de maquinários que atualmente fazem parte da frota municipal. “Quando o prefeito Aquiles (Takeda) me ligou, pedindo uma solução urgente, já sabia que seria possível resolver a questão com agilidade, já que a prefeitura conta com vários equipamentos modernos, que foram comprados recentemente, além de conhecimento técnico dos funcionários e do setor de engenharia para realizar o projeto de maneira segura e ágil”, comenta

Os funcionários da Secretaria de Obras retiraram a madeira danificada da ponte antiga, fizeram a limpeza total do rio e na sequência realizaram a instalação da tubulação mais moderna, para em seguida acontecer o trabalho de construção de uma nova estrada, já empedrada, que garante mais resistência e comodidade aos moradores do bairro.

“Desde 2017, já construímos 5 pontes em nosso município, todas em concreto, com um investimento aproximado de R$ 600 mil, desta vez, não havia tempo suficiente para aguardar os processos comuns de licitação, projeto e execução, era preciso agilidade, que aconteceu e garantiu a retomada do acesso ao Carquejo”, comentou o prefeito Aquiles Takeda.