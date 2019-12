Espetáculo Natal de Virtudes, luzes e fogos de artifício na chegada do Papai Noel encantam público em Ivaiporã

A população de Ivaiporã e cidades vizinhas que prestigiaram a chegada do Bom Velhinho ontem (12), na Praça Manoel Teodoro da Rocha ficaram encantados com a apresentação do Espaço Sou Arte que apresentou o espetáculo “Natal de Virtudes”. O evento foi realizado pela Prefeitura em parceria com a Associação Comercial Industrial e de Serviços de Ivaiporã ( Acisi) e contou com apoio da Câmara de Vereadores.

Para o prefeito Miguel Roberto do Amaral, o momento natalino é para que todos possam confraternizar e estreitar os laços de família e amizade. “É o segundo ano que fazemos a chegada do Papai Noel com espetáculo circense e teatral. Foi lindo e as crianças adoraram. Alegria da gente é ver o sucesso dos empreendimentos voltados a satisfação da população”, comentou Miguel. O prefeito também agradeceu a parceria da Acisi e Câmara de Vereadores.

O presidente da Acisi Mauro Merigue agradeceu o público presente e convidou a todos para participarem das demais atividades agendadas para os próximos dias. “As festividades natalinas no município tiveram início oficialmente hoje (ontem), mas continuam até o dia 23”.

Hoje haverá apresentação dos projetos sociais do Departamento Municipal de Assistência Social, às 19h30, no prédio da Acisi. No dia 16, apresentação do Coral da Sanepar, de Curitiba, na Praça Manoel Teodoro da Rocha; dia 17, tem a Pedalada de Natal em parceria com a Cycling Nards e passeata do Clube Rota 43 Clube de Antigos, com concentração a partir das 18h30 e saída às 19h00 da Praça França.



A apresentação do dia 18 fica por conta do Coral do Grupo Itiel. No dia 19, haverá apresentação do projeto de Flauta Doce da Fundação Beneficente de Ivaiporã e, no dia 20, será a vez do Coral Flor de Lótus.

Encerrando a programação natalina, no dia 23 de dezembro, a partir das 19 horas, se apresentam na Praça França, o Coral da 3ª Idade do Sesc Ivaiporã e o Grupo Sapecados dos Anos 80, além da reunião de todos os grupos que se apresentaram nos dias anteriores fechando em grande estilo a programação de natal em Ivaiporã.