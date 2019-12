Criança que estaria vivendo em situação precária é resgatada em Maringá 

Uma criança de dois anos que mora em Maringá, no norte do Paraná, que vivia com a mãe em uma casa em situação precária, em meio à sujeira, foi resgatada após denúncias no Conselho Tutelar, na tarde desta quinta-feira (12), no Jardim Vitória.

Segundo o Conselho, a mãe tem 28 anos e é usuária de drogas. Em um dos cômodos, foram encontrados resquícios de crack. Na casa, também morava um idoso, de 85 anos, bisavô da criança. Ele foi encaminhado para a residencia de outro parente.

O Conselho Tutelar decidiu resgatar a criança e levá-la para um abrigo. A mãe foi levada para uma unidade de saúde para ser internada.