Unimed inaugura Clínica de Fisioterapia em Ivaiporã

A Unimed Apucarana inaugurou na noite de ontem (12) em Ivaiporã, a Clínica de Fisioterapia, na Av. Minas Gerais nas proximidades do Núcleo Regional de Educação (NRE). O espaço inaugurado acomodará o novo serviço de fisioterapia ao atendimento ao cliente e comercial. A Clínica de Fisioterapia tem horário diferenciado e funciona das 8 às 14 horas. O atendimento ao cliente é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, sem pausa para o almoço.

De acordo com Marly Hirata Figueiredo, presidente da Unimed de Apucarana, que estava acompanhada do vice-presidente Celso Sérgio Maistro e do superintendente Eudilson Mendonça disse que o novo serviço de fisioterapia teve como estratégia ampliar os recursos próprios da cooperativa na cidade, de forma a melhorar o atendimento aos clientes de Ivaiporã e do Vale do Ivaí.

“Ivaiporã compreende um centro médico importante para a região. Através de pesquisas, vimos que havia uma demanda alta por serviços de fisioterapia. Montamos o serviço para facilitar e dar uma qualidade maior de atendimento aos clientes que moram tanto em Ivaiporã quanto na região. Além de oferecer um local de qualidade e referência para que nossos médicos da região encaminhem seus pacientes que precisam de reabilitação”, afirmou Marly.

Os serviços de fisioterapia oferecidos são: Ortopédica; Neurológica; Respiratória; Pediátrica; Reabilitação postural. A estrutura conta com: um consultório de avaliação; uma sala de turbilhão; uma sala de diatermia; um espaço de cinesioterapia e eletroterapia; um box individual privativo e atendimento ao cliente e a área comercial. O prédio também foi todo estruturado e com capacidade para receber novos serviços no futuro.



Segundo o superintende Eudilson Mendonça, o novo imóvel está de acordo com a metragem necessária para comportar a estrutura de fisioterapia e demais atendimentos. O espaço é todo térreo, sem escadas ou obstáculos para os clientes com mobilidade reduzida. “Além de muito bem localizado tanto para quem é de fora da cidade, como também para quem é de Ivaiporã, o novo local conta com fácil acesso a estacionamento”.

O médico de Ivaiporã, Pedro Salviano Filho elogiou a nova estrutura da Unimed Apucarana e também enalteceu os investimentos da cooperativa na cidade. “Era uma reivindicação antiga dos médicos e dos associados, além do mais, teremos uma fisioterapeuta exclusiva para o atendimento dos cooperados da região. É um modelo a ser copiado para qualquer área que exija qualidade de serviço”, enfatizou.