Polícia Civil encontra buraco e celulares na cadeia de Faxinal 

Dez celulares que estavam dentro da cadeia de Faxinal foram apreendidos após Operação 'Bate Grade' realizada na tarde de quinta-feira (12). Um buraco que era escavado também foi localizado. Como medida de segurança, os presos da unidade vão usar uniforme.

Segundo o delegado Ricardo Mendes, a Polícia Civil realizou a operação para verificar a existência de buracos feitos pelos detentos com objetivo de ganhar a liberdade forçada.

Conforme o delegado, com a chegada do final do ano, as carceragens de uma forma geral ficam com o clima tenso, porque os presos buscam de alguma se evadir.



Durante as buscas na cadeia, foi encontrado um pequeno buraco no interior da cela que estava camuflado, um detento foi autuado em flagrante pelo dano ao patrimônio público.

Ainda durante buscas foram encontrados dez celulares. " Como medida de segurança, os presos da ala principal a partir de agora passarão a utilizar uniforme, que em caso de fuga permitirá pela sua cor chamativa identifica-lo," informou o delegado.



A carceragem de Faxinal abriga atualmente 115 detentos, condenados e provisórios, homens e mulheres. O local foi projetado para abrigar apenas 32 pessoas.