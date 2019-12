Mulheres sofrem ferimentos após explosão de panela de pressão em Maringá 

Três mulheres ficaram feridas após uma panela de pressão explodir em um restaurante em Maringá, no norte do Paraná, na manhã de quinta-feira (12).

Segundo os Bombeiros, uma das vítimas tem 50 anos e sofreu uma fratura no crânio ao ser atingida pela tampa da panela. As outras duas pessoas foram socorridas com queimaduras pelo corpo.

O aspirante Gabriel Vinicius Medeiro Oliveira informou que ainda não se sabe o motivo da explosão, e que todas se feriram pois estavam próximas da panela.

As mulheres foram levadas ao Hospital Metropolitano de Sarandi.