São Pedro do Ivaí paga segunda parcela do 13º salário dos servidores

Governo municipal de São Pedro do Ivaí efetuou ontem (12), o pagamento da segunda parcela do 13º salário aos servidores. Cerca de 365 funcionários, entre ativos, inativos e pensionistas, receberam o benefício.

É importante que ressaltar que, em julho, a administração municipal já havia antecipado a primeira parcela.

De acordo com o prefeito, na gestão que iniciou em 2017, são 36 meses de pagamento de salários dos servidores sem atraso. “Buscamos cumprir com as obrigações honrando a folha de pagamento dos servidores municipais”, enfatizou o prefeito José Isalberti.

Segundo a lei, o prazo para pagamento da segunda parcela do 13º salário deve ser feito até o dia 20 de dezembro. “Esse benefício extra é bastante esperado pelos servidores, que irão aquecer o comércio local, além de prepararem as festas de fim de ano”, disse o prefeito.