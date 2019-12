Motorista é detido por embriaguez ao volante após acidente em Ivaiporã

O motorista de um Gol azul com placas de Ivaiporã foi conduzido a 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã após colisão na esquina da Rua Rio Grande do Norte esquina com Av. Paraíba, com um Peugeot 408 Allure, por volta das 19 horas, ontem (12). O motorista do Gol negou fazer teste do etilômetro e também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



De acordo com o Boletim de Ocorrência, o motorista do Gol tentou se evadir do local e se escondeu atrás de um Fusca. Ele foi abordado e alegou que estava com medo de ser agredido pelo fato ocorrido e disse ter ingerido duas latas de cerveja, também se negou a fazer o teste do bafômetro.