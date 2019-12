Polícia encontra buraco em cela durante vistoria na cadeia de Faxinal

A Polícia Civil encontrou um buraco em uma cela durante vistoria realizada nesta quinta-feira (12), na cadeia de Faxinal.

Segundo informações do delegado Ricardo Mendes, um detento tentou esconder o buraco por onde planejava fugir e foi autuado por dano ao patrimônio público. Durante a vistoria também foram encontrados celulares.

"A operação do tipo bate grade no interior do SECAT desta 53 DRP de Faxinal foi realizada a fim de se verificar a existência de buracos feitos pelos detentos com objetivo de ganhar a liberdade forçada. Com a aproximação do fim de ano as carceragens de uma forma geral ficam com clima tenso porque os presos buscam de alguma se evadir", disse o delegado.



Conforme o delegado, partir desta quinta-feira os presos passarão a usar uniforme. A carceragem de Faxinal opera 259.3% acima da capacidade, pois abriga atualmente 115 detentos, condenados e provisórios, com espaço para 32 presos.