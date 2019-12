Menino agredido melhora e começa a se alimentar na UTI; pais adotivos são suspeitos

O menino adotivo que foi agredido pelos pais em Londrina, começou a se alimentar e está consciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico.

Os pais adotivos do menino, que tem 8 anos, foram presos suspeitos de tentativa de homicídio e tortura na noite de domingo (8). A criança estava com vários hematomas e mordidas em algumas regiões do corpo. A Polícia Militar (PM) foi chamada pelo Conselho Tutelar.

O casal reconheceu para o Conselho Tutelar e à Polícia Civil que bateu no menino. Eles disseram que deram chineladas e agrediram com varinha de plástico para 'corrigir e disciplinar' o garoto. Os dois afirmaram em depoimento que o menino teve uma crise convulsiva um dia depois das agressões, e que a criança machucou a cabeça ao se debater no chão e na parede.

Nesta quinta-feira (12), o boletim médico apontou que a criança está estável e o quadro de saúde está evoluindo.