Final de semana começa com muita festa no Vale do Ivaí; confira a programação

O final de semana no Vale do Ivaí começa movimentado em Jandaia do Sul, Faxinal e Califórnia. Em Califórnia, a festa começa amanhã (13) e segue até domingo, dia 15, quando acontece a Califest. Além dos shows, tem a inauguração da pista de Rodeio e do Centro de Eventos Municipal, onde acontece o evento. O novo espaço está localizado na Estrada da Boa Sorte, na Gleba Barra Nova.

Amanhã, dia 13, a abertura será às 19 horas, seguida do show artístico com a dupla João Vitor & Gabriel. No sábado, dia 14, às 14 horas, tem Prova do Laço em Dupla Team Roping. No mesmo dia, às 22 horas, quem anima o público é a dupla May & Karen.



No domingo, dia 15, às 7h30, tem corrida pedestre com participação de atletas da cidade, da região e de outros estados. As atividades continuam no domingo até as 14 horas, com prova dos 3 tambores, seguido do almoço nas barracas do Rotary Club e Equipe da Educação com costela do Ferra Mula (Zé Carlos e Pereira) com música ao vivo com cantores da cidade e região.

À noite, durante encerramento, o show de César Menotti & Fabiano anima a comunidade. O evento conta todos os dias com barracas gastronômicas.



Em Jandaia, a programação da festa de aniversário de 67 anos de emancipação política da cidade, comemorado em 14 de dezembro, também está recheada de atrações. A festa, que será realizada na Praça Getúlio Vargas, terá como atrações parque de diversos, barracas gastronômicas e shows gratuitos.

A programação festiva realizada pela prefeitura terá início amanhã, dia 13, com show da dupla sertaneja Mayck e Lyan. Já no sábado, dia 14, os sertanejos Edson & Hudson é que comandam a festa. No encerramento da programação, dia 15, outro show de renome nacional: Gian & Giovani.

Segundo o prefeito de Jandaia do Sul, Benedito José Pupio, o Ditão, a festa é um presente para a população da cidade. “São atrações para toda família e esperamos um grande público”, comenta, acrescentando que outra atração da festa será a apresentação da Banda Sinfônica da Polícia Militar do Paraná.



Expo Faxinal

A Expo Faxinal 2019 começa amanhã, dia 13, e segue até o dia 15, com diversas atrações. No primeiro dia de festa tem show da dupla sertaneja Humberto & Ronaldo. No dia 14 quem anima a festa é Conrado & Aleksandro. Já no último dia, o público pode curtir o show de Marcos & Belutti, que prometem agitar a galera.

A entrada para os shows é gratuita. No entanto, quem quiser ajudar, pode levar um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas para famílias carentes.

O prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo, diz estar animado com a festa que começa hoje. “Os preparativos já estão finalizados. A festa deste ano será toda coberta caso chova durante o final de semana. Quero convidar toda a população e pessoas da região para prestigiar a ExpoFaxinal”, conclui.