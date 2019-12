São Pedro do Ivaí sedia final do torneio de futsal feminino

O Departamento de esportes da Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí vai realizar no domingo (15), a partir das 8 horas, o 3º Torneio de Futsal Feminino.

Os jogos serão no Ginásio Seccão. Com 12 times inscritos, a competição inicia e termina no mesmo dia (domingo). Haverá premiação para as três melhores colocadas, artilheira e goleira menos vazada.

Os times na disputa são: São Pedro do Ivaí, São João do Ivaí, Faxinal, Barbosa Ferraz, Cambira, Novo Itacolomi, Marialva, Jandaia do Sul, Barbosa/Fenix, Floresta, Engenheiro Beltrão e Apucarana.

TÍTULOS – Nos dias 6 e 7 de dezembro, as equipes da escolinha de futsal de São Pedro do Ivaí disputaram a 3ª Copa de Futsal de Fênix. O município foi representado pelas categorias sub-11 masculino, sub-14 feminino, sub-17 feminino e livre feminino. São Pedro do Ivaí conquistou o título em três categorias (sub-14 feminino, sub-17 feminino e livre feminino).