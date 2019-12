Corpo de mulher é encontrado carbonizado na área rural de Cascavel

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta quinta-feira (12), nas proximidades da Ferroeste, na área rural de Cascavel, Oeste do Paraná.

A mulher foi morta com requintes de crueldade e ao lado do corpo havia um galão de gasolina que provavelmente foi utilizado no crime.

A vítima foi queimada na parte do rosto e também do tronco. O corpo já está em avançado estado de decomposição. O Instituto de Criminalística foi chamado para coletar provas na cena do crime.

Ainda não se sabe se a mulher foi morta antes de ser carbonizada, os laudos vão apontar as causas da morte. A Delegacia de Homicídios é quem vai investigar o caso.

Ao que tudo indica, o corpo encontrado é Luciana Rodrigues Ramos, que desapareceu há uma semana e o caso era investigado pela Polícia Civil.

Luciana saiu de casa no veículo Fiat Pálio de cor prata, na quinta-feira (5) e de lá para cá, não deu mais sinal aos familiares.