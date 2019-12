Papais Noéis distribuem presentes no próximo domingo em Ivaiporã

Um grupo de amigos da Fundação Beneficente de Ivaiporã que há 17 anos se reúnem para arrecadar e distribuir brinquedos e doces para as crianças de bairros carentes, vão estar no próximo domingo (15) fazendo a entrega dos mais de três mil brinquedos arrecadados neste ano, a partir das 9 horas.

Para a entrega dos presentes foram mobilizadas pelo menos 40 pessoas, desses 10 se vestem de Papai Noel. Todos os Papais Noéis serão acompanhados de três a quatro pessoas em camionetes. Um para dirigir e três ajudarão o Bom Velhinho na entrega dos brinquedos e doces. Assim como nos demais anos, a concentração para a saída dos voluntários será na Paróquia Santíssima Mãe de Deus.

De acordo com o presidente da fundação, José Carlos Pinto o grupo é formado por empresários, comerciários, bancários, donas de casas, dentre outros. A ideia é fazer a diferença através de gestos solidários. “Nada é mais importante que ver o sorriso nas crianças. Sabemos as dificuldades que cada um enfrenta, e essa ação é uma forma de trazer alegria para as pessoas”, afirma.



A caravana do Papai Noel vai passar pelos bairros Jardim Paraná, Bairro dos Cunhas (Bica d´Água), Vila Nova Porã, Jardim Alvorada, distritos de Jacutinga, Santa Bárbara e Alto Porã, entre outros, além de bairros no município de Lunardelli.

Os brinquedos foram arrecadados junto à comunidade de Ivaiporã, a qual, o presidente José Carlos, agradece. “Ivaiporã tem uma sociedade é muito solidária. Agradeço também o trabalho dos associados e voluntários”.



José Carlos lembra ainda que além dessa ação realizada no fim de ano, a fundação mantém a Casa das Fraldas que fabrica 40 mil unidades que são distribuídas a famílias carentes, e o projeto Flauta Doce nos colégios municipais Maria Diva, Bento Viana e Carlos Lacerda. No próximo dia 16, a fundação recebe Moção de Aplauso na Câmara de Vereadores pelo trabalho realizado no município.