Motorista joga caminhão para o lado para evitar batida e salva filho, em Curitiba 

O motorista de um caminhão pode ter salvado a vida do filho de doze anos. Os dois se envolveram em um acidente, no final da noite de quarta-feira (12), no bairro Tatuquara, em Curitiba.

Ele e o garoto estavam no caminhão que ficou desgovernado ao acessar o pátio de um posto de combustíveis, só parando depois que o lado do motorista acabou atingindo um outro caminhão, que estava estacionado.

Segundo testemunhas o caminhão vinha pela BR-116, sentido Fazenda Rio Grande, quando aconteceu um acidente entre dois carros, ele também acabou se envolvendo na batida e perdeu o controle da direção.

O motorista do caminhão foi socorrido encaminhado a um hospital da região, com ferimentos graves, mas estável. O filho dele, não sofreu ferimentos.