Jovem é assassinado a tiros em Ibiporã

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros durante a noite de quarta-feira (11) em Ibiporã. Fabrício José da Rocha David conversava com amigos na Rua José Teixeira no Conjunto Said Mustafá Issa, quando foi atingido pelos disparos.

Segundo testemunhas, um Ford Fiesta teria passado e um dos ocupantes atirou pelo menos quatro vezes contra a vítima, que morreu na hora

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil foram ao local e informaram que o jovem tinha emprego fixo e não tinha passagens pela polícia.

No chão, foram localizados os cartuchos dos projéteis calibre 12 que atingiram a vítima.

O corpo foi encaminhado ao instituto Médico Legal (IML) de Londrina. Até o momento, ninguém foi preso.

Colaboração, Tarobá News.