Homem é preso após descumprir medida protetiva e ameaçar ex com faca

Um rapaz de 21 anos foi preso na noite de anteontem (10) depois de ameaçar a ex-amásia de 22 anos com uma faca ignorando medida protetiva, na Rua Júlio Dias, na cidade de Borrazópolis.



De acordo com a Policia Militar (PM), após receber denuncia via Copom, a equipe esteve no local e não mais encontrou o autor. A vítima relatou que o rapaz havia invadido a casa dela e com uma faca feito ameaças e quebrado vários vidros da janela da sala, além de colocar em risco a integridade de três crianças com idades 2,5 e 7 anos, que estavam no local. Elas estavam assustadas e choravam muito diante da situação.

Os policiais realizaram diligências em toda área e logrado êxito em localizar o autor na casa dele, onde foi dado voz de prisão e o encaminhado até a 53º Delegacia Regional de Polícia de Faxinal para providencias cabíveis, onde o detido começou a hostilizar a equipe e desacatou um policial.