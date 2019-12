César Menotti & Fabiano animam festa de aniversário de Califórnia neste fim de semana 

Em comemoração a emancipação de Califórnia, será realizada uma programação especial neste fim de semana, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, durante a Califest. Além dos shows, tem a inauguração da pista de Rodeio e do Centro de Eventos Municipal, onde acontece o evento. O novo espaço está localizado na Estrada da Boa Sorte, na Gleba Barra Nova.

No primeiro dia de festa, dia 13, a aberta começa às 19 horas, seguida do show artístico com a dupla João Vitor & Gabriel. No sábado, dia 14, às 14 horas, tem Prova do Laço em Dupla Team Roping. No mesmo dia, às 22 horas, quem anima o público é a dupla May & Karen.

No domingo, dia 15, às 7h30, tem corrida pedestre com participação de atletas da cidade, da região e de outros estados. As atividades continuam no domingo até as 14 horas, com prova dos 3 tambores, seguido do almoço nas barracas do Rotary Club e Equipe da Educação com costela do Ferra Mula (Zé Carlos e Pereira) com música ao vivo com cantores da cidade e região.

À noite, durante encerramento, o show de César Menotti & Fabiano animada a comunidade. O evento conta todos os dias com barracas gastronômicas.