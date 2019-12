Lojistas de Ivaiporã estão otimistas com vendas de fim de ano

Inflação controlada e taxa de juros baixa vem contribuindo com o ânimo dos lojistas para as vendas desde final de ano. A expectativa dos empresários do setor é que as vendas sejam melhores que as de edições passadas, com aumento de vendas em torno de 6,5% em relação ao ano anterior.

Segundo o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ivaiporã (ACISI), caso essa previsão se confirme, as vendas de fim de ano retornam aos patamares de 2014. Nos anos de 2015 e 2016, a variação chegou a ser negativa.

“A movimentação na lojas melhorou muito, desde o final do mês passado, reflexo da entrada da primeira parcela do 13º salário. Este ano tivemos muitos problemas, principalmente pela falta de chuva. Mas, agora com o clima normalizado o pessoal está mais muito otimista e realizando as compras de natal”, assinala Merigue.

Ricardo Alessandro Alves Garcia, gerente de uma loja de calçados e confecções também se mostra otimista com as vendas de fim de ano. “Desde que estou aqui há 8 anos este é o melhor início de dezembro, com perspectiva de ser melhor que as vendas de 2017”.



A proprietária de uma loja de brinquedos Cecilia Crocetta confirma as boas vendas. “O pessoal está vindo comprando. Até mesmo adiantando as compras de material escolar. É o melhor período nos últimos cinco anos”.

A dona de casa, Jéssica Cristina de Oliveira Bahia Pontes era uma das consumidoras, que hoje pela manhã visitava as lojas em busca de presentes. “Vai chegando o natal e a gente não resiste, também não pode deixar para última hora, senão não encontra nada. Este ano serão vários presentes. Lá em casa a maioria dos presentes é roupas para o marido, a sogra, o sogro, para os parentes, mas não pode deixar para trás o brinquedo da pequena (filha)”.



Programação de Natal



Amanhã em Ivaiporã tem a abertura da programação de Natal a partir das 19h30, na Praça Manoel Teodoro da Rocha. O evento contará com a chegada do Papai Noel a cidade e apresentação do espetáculo “Um Natal de Virtudes”, do Espaço Sou Arte, de Campo Mourão. A organização e realização é da Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento Municipal de Cultura, com apoio da Associação Comercial Industrial e de Serviços de Ivaiporã (Acisi) e da Sanepar.