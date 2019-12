Carro com três mulheres e duas crianças cai no Rio Cambará, entre Jandaia e Marumbi

A Defesa Civil confirmou que um carro com cinco pessoas, entre elas duas crianças, caiu no Rio Cambará na tarde desta quarta-feira (11), entre Jandaia do Sul e Marumbi. O veículo caiu de uma altura de seis metros, porém, nenhum dos ocupantes ficou ferido.

Conforme a Defesa Civil, o GM Corsa placas de Borrazópolis, era conduzido por uma mulher de 50 anos que seguia sentido Rolândia.

"Aparentemente o carro aquaplanou na rodovia e caiu no rio. Por sorte não aconteceu nada grave, somente danos materiais", comenta o agente da defesa civil Diego Pereira.

Todos os ocupantes foram socorridos e encaminhados ao hospital de Marumbi.