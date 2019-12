Cambira inicia instalação de LED na iluminação pública

A prefeitura de Cambira iniciou nesta semana a modernização na rede de iluminação pública no município. As lâmpadas antigas de vapor de mercúrio estão sendo substituídas por equipamentos na tecnologia em LED, mais econômicos e com com maior luminosidade. A prefeitura deve investir R$ 800 mil no processo.

Segundo a prefeitura, as obras de substituição serão feitas em três etapas, atingindo assim todo o Município e o distrito de Sete de Maio. “É com grande alegria que iniciamos mais este projeto, um planejamento que se iniciou no começo do mandato e agora estamos colhendo os frutos. Além de deixar a cidade bonita, também melhora na questão da segurança e economia", comenta o prefeito Emerson Toledo.

A segunda etapa da substituição será feita em fevereiro e a última em junho. "Após as conclusão de 100% da instalação, o gasto do município com mão de obra e material cairá, com isso o munícipe também pagará menos no valor da taxa de iluminação pública em sua conta", exemplifica o prefeito que destaca o apoio da vice Ana Lúcia e de todos os vereadores que apoiam essa administração.

"Em uma volta da nossa equipe essa noite na cidade, podemos notar a diferença onde já houve a substituição, tornando a cidade bem mais bonita e segura", comenta.

Segundo o secretário de obras e Urbanismo, André Ricardo Rivelini serão trocados cerca de 1,3 mil pontos na sede do município e no Distrito Sete de Maio. “Isso é fruto de um bom planejamento elaborado por toda a equipe técnica da prefeitura, desde o início do mandato, essa era uma das prioridades. Com a instalação das lâmpadas de LED, o município de Cambira vai ser uma das poucas cidade do Paraná a contar com 100% com essa tecnologia", comenta