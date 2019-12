Um carro caiu da Ponte do Rio Ribeirão Cambará, na tarde desta quarta-feira (11), entre Jandaia do Sul e Marumbi. Ainda não há informações sobre vítimas.



Segundo informações preliminares dos Bombeiros Comunitários de Jandaia do Sul, a princípio quatro vítimas estavam no carro, sendo que três são crianças. Quando os bombeiros chegaram as vítimas já estavam fora do carro sendo socorridas e encaminhadas ao hospital pela ambulância municipal de Marumbi.

Em breve mais informações.