Comitê Gestor de Faxinal faz balanço de atividades

O Comitê Gestor de Faxinal se reuniu na noite dessa terça-feira (10) para debater novas ideias para o ano de 2020. A reunião aconteceu no Centro Municipal, Pastor Miguel Pereira dos Santos e contou com entidades representativas da sociedade, como Rotary, Maçonaria, Observatório Social, Sebrae, Associação Comercial e Empresarial de Faxinal (ACEF), entre outros. O consultor credenciado do Sebrae, Marcio Araújo, fez um balanço das atividades do Comitê Gestor e das ações desenvolvidas através da Sala do Empreendedor em parceria com o Sebrae.

Entre os destaques debatidos no encontro, constam ações desenvolvidas através do Comitê, realizadas em parceria com várias secretarias e entidades, caso caminhada Internacional da Natureza, promovida com a Emater; projeto de arborização; desburocratização — criando um organograma que facilitou a emissão das licenças municipais, diminuindo de 35 dias para até três dias após a documentação estar correta; criação do almoxarifado e controle de estoque municipal; implantação da educação empreendedora, entre outras.

O comitê também destacou a implantação da Nota Fiscal Eletrônica (Fiscalização); promoveu capacitações, seminários, feiras e outros eventos.

O Comitê Gestor foi criado no ano de 2016, a partir de um grupo de pessoas de várias vertentes da sociedade, que se juntaram para debater projetos para serem implantados no município. No início, o comitê começou a desenvolver ações voltadas para o desenvolvimento econômico, voltadas ao turismo, onde uma parte do comitê formou o Conselho Municipal de Turismo, alavancando ações de divulgação do turismo em parcerias com canais de televisão e participação de eventos com a Emater em feiras. O comitê Gestor de Faxinal foi formalizado em 2019, com a criação da identidade visual da diretoria.