Prefeitura de Ivaiporã paga mais de R$1,3  milhão referente a 2ª parcela do 13º salario na segunda-feira 

Na próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro, a Prefeitura de Ivaiporã pagará a 2ª parcela do 13º salário aos funcionários públicos, totalizando R$1,350 milhão. Vale lembrar que, em agosto, a Prefeitura de Ivaiporã pagou a 1ª parcela do 13º salário aos servidores públicos, o que equivale a 50% da remuneração, que totalizou R$1,213.830,39 milhão.

Trata-se de 36 meses seguidos de pagamento dos salários dos servidores públicos – sem atraso. “A administração municipal cumpre com as obrigações e se esforça para honrar a folha dos servidores”, comentou o prefeito Miguel Amaral.

Pela lei, o prazo para o pagamento da 2ª parcela do benefício é o até o dia 20 de dezembro. “A antecipação do pagamento da 2ª parcela é resultante de um trabalho criterioso e planejado da administração municipal, que é pautada por medidas que visam honrar os nossos compromissos”, reforçou Miguel Amaral.

Com 2ª parcela do 13º salário o prefeito disse que os funcionários públicos podem planejar melhor as festas em família. Além disso, o montante de R$1,350 milhão fortalece a economia do município.

De acordo com a administração municipal, em tempos de crise econômica do país, as prefeituras que cumprem com as obrigações, podem comemorar.