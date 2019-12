Médicos suspeitos de reaproveitar materiais cirúrgicos descartáveis em até 15 cirurgias são presos; um deles é de Ivaiporã

Seis médicos urologistas, uma instrumentadora cirúrgica e mais uma mulher que trabalhava como secretária de um dos profissionais foram presos suspeitos de integrar um esquema de reaproveitamento de materiais cirúrgicos descartáveis. Os mandados de prisão temporária foram cumpridos em cidades do Paraná e de Goiás, nesta quarta-feira (11).

Um médico foi preso em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, outro em Campo Mourão e o terceiro em Ivaiporã, ambas cidades na região centro-oeste do estado. Outros três profissionais foram presos em Rio Verde e Goiânia, em Goiás. A instrumentadora foi presa em Francisco Beltrão e a secretária em Ivaiporã. Além dos mandados de prisão temporária, também foram cumpridas 12 ordens de busca e apreensão.



De acordo com a Polícia Civil, os investigados reutilizavam cateteres e outros equipamentos em até 15 cirurgias. Esses materiais deveriam ser utilizados apenas uma vez, era obrigatório o descarte após o uso único.



Fonte: G1 Paraná



Entenda o caso:

