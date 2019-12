Prefeitura de Ivaiporã emite nota sobre cobrança de dívida junto ao SAMU 192

Após o vereador Ailton Stipp (PSD) divulgar nas redes sociais no final da tarde de ontem (10), oficio do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná (CIUENP) cobrando dividas da Prefeitura de Ivaiporã no valor de mais de R$ 777 mil, a Prefeitura por intermédio do Departamento Municipal de Saúde emitiu nota à imprensa.

Veja a nota na integra:

1 - O ofício do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná (Ciuenp), que representa o Samu, reivindica pagamentos atrasados do município de Ivaiporã, mas também expressa a falta de ética e respeito do Consórcio para com o município;

2 - Apesar de o município reconhecer a dívida em atraso e estar se esforçando para quitar o débito, tentando repasses federais e esperando melhorar a arrecadação do país, mantendo informado o presidente do Consórcio, o ofício revela o desespero do Consórcio;

3 - A Prefeitura de Ivaiporã, apesar de ter, em média, mais de 40% dos contribuintes em atraso com obrigações (impostos, taxas, etc.) jamais expõe os devedores para buscar cumprir compromissos. Mas sempre busca o diálogo direto ou, em último caso, ingressa por via judicial;

4 - Quanto ao valor do débito (R$777 mil) temos a declarar que, nos quase 3 anos de repasses de recursos financeiros da Prefeitura e dos provenientes dos Governos Federal e Estadual, que são pagos via Prefeitura de Ivaiporã, já repassamos ao Ciuenp (Samu) mais de R$3 milhões;

5 - Houve meses em que os valores que a Prefeitura de Ivaiporã para com o Samu eram de R$72 mil por mês, antes dos Governos começar o envio de recursos. Atualmente, o pagamento mensal é cerca de R$32 mil. Destaco que a Prefeitura de Ivaiporã abriga, paga alimentação, água, luz e internet do Samu, os quais não são computados nos pagamentos mensais;

6 - Assumimos o Samu, em maio de 2017, já com uma dívida de R$222 mil da gestão anterior e, desde a época, as dificuldades financeiras têm sido intensas, não somente para Prefeitura de Ivaiporã, como para todas as prefeituras do Brasil;

7 - Logicamente, vamos continuar lutando para ter o Samu e estamos trabalhando para quitar o débito, que devemos conseguir finalizar em, no máximo, 3 meses. Inclusive, este mês vamos amortizar, porque o Ciuenp alega que não tem dinheiro para pagar o 13º dos funcionários;

8 - Temos tratado dos assuntos da Saúde com muita responsabilidade, garantindo que 22% da arrecadação da Prefeitura, nos 2 anos anteriores (2017/2018) e, este ano, devemos passar cerca de 20% para a Saúde, quando a nossa obrigação é repassar 15% da receita para a Saúde básica;

9 - Da nossa parte, vamos nos esforçar e quitar o débito. Além disso, aguardar a criação do serviço de ambulância equipada que o Corpo de Bombeiros de Ivaiporã vai implantar e depois decidir entre os dois com qual ficaremos;

10 - Lembrando que a diretoria do Samu tem sido paciente e que compreendemos as necessidades e desespero, mas vamos cobrar a ação desmedida;

11 - Repudiamos, porém, a atitude de falsos jornalistas de blogs, bem como do vereador Ailton Stipp, opositor sem ética, que ao invés de ouvir a nossa versão, vale-se de um ofício para tripudiar e comemorar as nossas dificuldades, que não são diferentes da Ciuenp (Samu) e de outras prefeituras do país;

12 - Para finalizar, me dirijo às pessoas de fácil entendimento, lembrando que, apesar das dificuldades, temos investido em todas as áreas, como saúde, educação, agricultura, comércio e indústria, asfalto, estradas rurais, esporte, lazer, cultura e turismo.

Se o gestor público não dividir a receita entre todos, mesmo enfrentando problemas de crise econômica do país, nunca vai atender a maioria da população, sendo que agradar a totalidade é uma missão impossível.