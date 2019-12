Idosa é atropelada por retroescavadeira na rua de sua casa, em Almirante Tamandaré 

Uma idosa de 64 anos ficou em estado grave após ser atropelada por uma retroescavadeira, na manhã de terça-feira (10), em Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba. Ela saia de sua casa, na rua Rio Tocantins, no bairro Lamenha Grande, quando foi atingida pela máquina, que dava marcha ré.

O veículo realizava a preparação da rua que será asfaltada. Segundo testemunhas o maquinista saiu do local após o acidente, retornou depois e continuou trabalhando normalmente.



Ainda de acordo com testemunhas, não havia nenhum outro funcionário auxiliando o maquinista.

Com ferimentos graves, a vítima foi atendida por uma equipe do Samu,Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada ao Hospital Evangélico, onde está internada na UTI.

Confiram a nota que a Prefeitura de Almirante Tamandaré emitiu:



“A Rua Rio Tocantins, no bairro Lamenha Grande, está em obras para colocação do asfalto. Caminhões e máquinas estavam fechando a rua na hora do acidente. A patrola que atingiu a mulher tem sensor de ré, buzina e sinalização funcionando normalmente. No entanto, apesar dos cuidados, a mulher atravessou atrás da máquina e entrou num ponto cego. O condutor do equipamento não a viu. Quando o acidente ocorreu, a equipe parou imediatamente a obra para prestar todo socorro. O Siate foi chamado, além de equipe de apoio da Prefeitura. Ela foi encaminhada para o Hospital Evangélico. Infelizmente, uma fatalidade.”