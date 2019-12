Homem é assassinado em Londrina

Um homem foi assassinado na manhã desta quarta-feira (11) em Londrina. Segundo a Polícia Militar (PM), o rapaz de 30 anos foi identificado sendo Leandro Rafael dos Santos.

O crime aconteceu no Conjunto Farid Libos, no cruzamento das ruas Rua Nilton Leopoldo Câmara com Rua Antônio Stochero. Segundo testemunhas, duas pessoas em uma moto atiraram pelo menos 10 vezes, depois fugiram em alta velocidade.

O Siate dos Bombeiros foi chamado, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos. Um adolescente de 15 anos, amigo da vítima foi detido. Segundo a PM ele recolheu os projeteis que ficaram espalhados pelo chão, o que é obstrução e adulteração de cena de crime.

O caso será investigado.