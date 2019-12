Polícia de Jandaia do Sul prende 3 suspeitos de tentativa de homicídio

Três homens foram presos na tarde de ontem (10), em Jandaia do Sul, por estarem com mandados em aberto pelo crime de tentativa de homicídio. Na mesma ação, a polícia prendeu ainda outro homem por tráfico de drogas e uma adolescente de 16 anos por desacato.

Durante patrulhamento, a equipe policial avistou um veículo gol, com três homens em atitude suspeita, que tentaram fugir ao avistar a viatura. Dois deles foram contidos no local, mas um outro conseguiu correr, adentrando uma viela, sendo acompanhado de perto por um policial. O suspeito pulou vários muros, inclusive derrubando um deles. De acordo com o relatório da polícia, em certo momento o suspeito sacou um revólver que estava em sua cintura, apoiando o mesmo sobre o muro para pular, instante que o policial que fazia o acompanhamento viu, ao lado de uma casa, dois homens que foram identificados como os outros dois suspeitos que estavam com mandados de prisão em aberto. O policial optou em deixar o acompanhamento suspeito em fuga e conter os outros dois homens, até que apoio de demais policiais chegassem ao local.

Foram realizadas buscas no interior do veículo gol onde o primeiro suspeito foi encontrado, e no console da porta dianteira esquerda havia um saco plástico com duas porções de crack.



A equipe policial realizou buscas na residência de um dos suspeitos, onde a esposa dele, uma adolescente de 16 anos, chegou ao local e começou a questionar a ação policial, injuriando e ameaçando os policiais. Por essa razão, ela foi presa pelo crime de desacato e encaminhada junto com os outros 4 suspeitos até a delegacia de Jandaia do Sul.