Associação da Agricultura Familiar do Jacutinga receberá equipamentos

A Associação da Agricultura Familiar do Jacutinga será beneficiada com equipamentos, por meio da Prefeitura de Ivaiporã e indicação do deputado estadual Arilson Chiorato.

Conforme ofício enviado ao prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, serão destinados recursos, via indicação impositiva no programa Paraná Mais Cidades, no valor de R$35.200 para compra de lavador de café (R$20 mil), despolpador de café (R$10 mil) e distribuidor de calcário hidráulico (R$5.200).

O prefeito Miguel Amaral agradeceu ao deputado Arilson Chiorato, por colaborar com o homem do campo da região, e ao assessor José Antônio Sirço (Zé do Foto), que indicou a necessidade de investimentos nos mencionados equipamentos e por intermediar a entrega do ofício.

O diretor do Departamento Municipal de Agricultura, Adir Salla, vice-presidente da Associação da Agricultura Familiar do Jacutinga, Celso Aparecido Gonçalves, e o produtor de café Arcindo Ravar Filho agradeceram ao deputado ao deputado Arilson Chiorato pela destinação de recursos e ao prefeito Miguel Amaral por considerar importante o investir na agricultura familiar.

O lavador de café, despolpador de café e distribuidor de calcário hidráulico serão adquiridos pela Prefeitura de Ivaiporã com recursos programa Paraná Mais Cidades e doados em forma de comodato por 20 anos à Associação da Agricultura Familiar do Jacutinga.