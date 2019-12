Na sexta-feira, dia 12 de dezembro, a Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento Municipal de Saúde, irá reinaugurar o Posto de Saúde da Vila João XXIII, às 09h00.

O ato contará com a presença do prefeito Miguel Amaral, diretor do Departamento Municipal de Saúde, Claudeney Martins, diretores dos departamentos municipais, profissionais da área da saúde, vereadores e convidados.