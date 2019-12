PCPR prende condenado por lesão corporal contra ex-esposa em Londrina

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 50 anos, condenado a oito anos e três meses de reclusão por crime de lesão corporal contra a ex-esposa. A prisão aconteceu na segunda-feira (9), em Londrina, região Central do Estado.

O crime aconteceu em dezembro de 2013, após uma discussão entre o suspeito e a vítima. O homem não teria aceitado o fim do relacionamento e agrediu a mulher no momento em que ela arrumava suas malas pra ir embora do local. A vítima sofreu lesões no rosto e empurrões, causando queda.

O mandado de prisão foi expedido pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar. O homem encontra-se detido à disposição da Justiça.

Confira a galeria de fotos desta notícia: