Prefeito e vereadores  reúnem-se para aprovar plano de cargos e carreira do magistério

O prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, assinou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Municipal, e encaminhou à Câmara de Vereadores para análise e votação.

O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Municipal foi elaborado pela Carraro Advogados Associados de Londrina – vencedora da licitação, e a professora Rosa Venice Curti Crozatto, e acompanhado pelo prefeito Miguel Amaral e a secretária municipal de Educação, Rose Sirço – além dos vereadores da base e por uma comissão de professores da rede municipal, visando valorizar os profissionais ao longo carreira e fortalecer o ensino do município.

O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Municipal foi assinado na presença do vice-prefeito Ilson Gagliano, presidente da Câmara de Vereadores, Éder Bueno, e dos vereadores José Peres (Zé do Bar,) Edivaldo Aparecido Montanheri (Sabão).

“Parabenizo a coragem do prefeito Miguel Amaral, porque as administrações anteriores não dedicaram atenção necessária ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Municipal. No entanto, os professores merecem ser valorizados e o ensino fortalecido”, declarou Éder Bueno, lembrando que o apoio da maioria dos vereadores se dá em virtude da Comissão de Professoras, que representa a categoria, ter aprovado o documento.

Além dos vereadores que compareceram ao ato da assinatura, os outros dois vereadores da base, Alex Papin e Sueli Gevert, também garantiram o voto para aprovação.