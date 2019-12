Dois novos ônibus biarticulados passam a atender a população de Faxinal gratuitamente

O município de Faxinal, recebeu na segunda-feira (9) de dezembro, duas circulares biarticuladas para o transporte da população. Os veículos foram adquiridos através de doação da URBS de Curitiba, por intermédio do deputado Alexandre Curi, que se sensibilizou com o município depois que o outro veículo foi queimado por um incêndio criminoso, no dia 19 de setembro.

O serviço de transporte coletivo para a população de Faxinal, é gratuito no município desde 2003, gestão do ex-prefeito, Juarez Barreto de Macedo (In Memoriam).



O prefeito de Faxinal, Ylson Alvaro Cantagallo, o Gallo (PSD), destaca que agora em vez de uma, serão duas circulares biarticuladas, uma rodando e outra na reserva.



“Agradeço imensamente ao deputado Alexandre Curi que prontamente nos atendeu e conseguiu os dois veículos para o nosso município. Os veículos passaram por modificações para se adaptar a nossa realidade. Transporte coletivo gratuito e com qualidade para a nossa população”, salientou o prefeito Gallo.