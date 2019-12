Prefeito de São Pedro do Ivaí autoriza revitalização da praça do distrito Marisa

A Praça São José, no Distrito Marisa, passará por completa revitalização em São Pedro do Ivaí. O prefeito José Isalberti emitiu a ordem de serviço para o início das obras nesta terça-feira, no gabinete do executivo aos diretores da empresa que executará a obra.

O valor do investimento é de R$ 222.565,57, através de recursos federais, viabilizados pelo deputado Reinhold Stephanes. O prazo de execução é de oito meses. “Será construída uma nova praça, toda remodelada, respeitando o projeto original solicitado pelos moradores do Distrito Marisa”, ressaltou o prefeito José Isalberti.

Estiveram presentes também o presidente da Câmara, Rildo Camargo, e os vereadores Evaldo Domingues de Oliveira, Marcos Aparecido Bernandes e Rosely Aparecida Pereira da Silva.