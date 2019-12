Copel ajusta calendário de leitura do Vale do Ivaí

Copel está realizando um trabalho de ajustes no cronograma de leitura da medição do consumo de energia elétrica em aproximadamente 24 mil domicílios do Vale do Ivaí. Fazem parte da reprogramação os municípios de Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Jandaia do Sul, Kaloré, Jussiara, Marilândia do Sul, Marumbi, Pirapó, São Pedro do Ivaí e São João do Ivaí.

A medida foi comunicada com antecedência diretamente às unidades consumidoras que terão alterações na data da verificação. A alteração parcial da data de leitura é necessária para adequar o trabalho à expansão dos municípios, equacionando o volume de serviço diário para as equipes que atuam nas cidades. O mesmo trabalho já foi realizado com sucesso em Apucarana e Arapongas. Nesta etapa no Vale do Ivaí, os ajustes iniciaram no dia 02 de dezembro e seguem até fevereiro.

Com os ajustes, duas implicações poderão ser sentidas pelo consumidor: a primeira é que haverá alteração na data do vencimento da conta de luz. A segunda será uma variação nos dias compreendidos no período da leitura, ou seja: esta verificação do consumo poderá ser realizada sobre um período superior a 30 dias, o que será regularizado logo nos ciclos seguintes de leitura.

De acordo com o gerente de Leitura e Faturamento na região, Marcelo Dias Colonheis, é importante observar o detalhamento da conta para compreender exatamente cada caso: “Ao receber a fatura de energia, será importante observar não só o valor, mas a data da leitura e o período compreendido. Nada é cobrado além do consumo registrado”, explica.

Clientes que tiverem a data do vencimento da conta alterada e não estiverem satisfeitos com a mudança poderão solicitar uma nova data que se encaixe melhor em sua programação financeira. Em caso de dúvida, o telefone da empresa é 0800 51 00 116.