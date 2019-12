Carro fica destruído após acidente no centro de Londrina

Um homem ficou ferido após um acidente na madrugada desta terça feira (10), na avenida Higienópolis ,no centro de Londrina.

A princípio o motorista teria perdido o controle do carro após um outro veículo relar nele. Após o abarroamento, o carro bateu em uma árvore e em um poste.

O impacto foi tão forte que o veículo ficou completamente destruído, quase partiu. O motorista foi retirado das ferragens pelos Bombeiros e por sorte, não teve ferimentos considerados graves, a princípio quebrou a perna.



Um médico que passava pelo local ajudou no atendimento. Segundo a Polícia Militar (PM), o rapaz que dirigia o carro aparentava estar embriagado, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. No veículo foram encontradas latas de bebida alcoólica.